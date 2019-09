Attrezzi da giardinaggio: gli accessori migliori per un risultato perfetto

A volte si sente la necessità di rilassarsi e di stare a contatto con la natura. Tra le attività che fanno al caso nostro e che possono essere svolte direttamente a casa c’è il giardinaggio. Passare le ultime giornate di sole estivo prendendosi cura di fiori e piante è impagabile. Per ottenere il giusto relax ed essere orgogliosi del risultato abbiamo bisogno degli attrezzi giusti. Palette, tronchesine ed annaffiatoi non possono mancare nell’arsenale di un giardiniere provetto. Quale scegliere? Ecco una selezione dei migliori set per un giardino fai da te florido e colorato.

1. Comodo e completo: Set giardinaggio con sgabello

Prendersi cura del proprio giardino è molto importante e in alcuni casi impegnativo. Per rendere l'attività piacevole e divertente avere a portata di mano un set pratico e ricco di attrezzi è indispensabile. Il kit realizzato in legno e metallo è l'aiuto che tutti i giardinieri provetti vogliono avere. Tutti gli attrezzi sono conservati in modo ordinato e funzionale in un pratica sacca in poliestere che in pochi secondi si trasforma in un pratico sgabello su cui sedersi per dedicarsi al giardino e rilassarsi allo stesso tempo. Ancorata al sedile in metallo tramite bottoni a pressione, bastano pochi gesti e in un attimo la sacca si stacca per lavarla e averla sempre in ordine e pulita. Il kit composto da rastrello, palette e forcone è perfetto per pulire e coltivare i vostri fiori preferiti. Non vi resta che indossare i guanti, inclusi nel set, e dare realizzare un invidiabile giardino fai da te.

2. Pratico e funzionale: Grembiule da giardinaggio

Pensato per avere le mani libere e per non sporcarsi, il grembiule da giardinaggio è ideale per chi ama prendersi cura dei fiori e delle piante presenti sul terrazzo o in casa. Il grembiule realizzato in materiale impermeabile protegge dall'acqua e da eventuali macchie di terra. I lacci e l'abbottonatura regolabile, rende l'accessorio perfetto sia per le donne che per gli uomini. Il grembiule arricchito da ampie tasche frontali, conserva al suo interno tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Palette, forbici e tronchesine saranno sempre a portata di mano.

3. Funzionale e di design: Valigetta da giardinaggio

Oltre ad essere funzionali, gli attrezzi da giardino possono anche essere belli e accattivanti. Il set sulle tinte del viola e con stampa floreale, è perfetto per aggiungere colore e un tocco di stile al giardinaggio. La valigetta piccola e comoda racchiude al suo interno tutto l'indispensabile per prendersi cura di piante e fiori. Basta richiuderla e avremo quello che ci serve sempre a portata di mano. Il kit formato da paletta, rastrello e tronchesina con impugnatura ergonomica, ci consente di prenderci cura dei nostri fiori preferiti e realizzare un giardino invidiabile. Il tocco in più è il flacone spray per innaffiare e prendersi cura delle piante in vaso.

4. Per sentirsi un vero giardiniere: Cintura porta attrezzi

Per sentirsi dei veri giardinieri, la cintura porta attrezzi è immancabile. Piccola e funzionale riesce a racchiudere al suo interno tutto ciò di cui abbiamo bisogno senza ingombrare. La cintura permette di svolgere il nostro hobby preferito senza correre il rischio di sporcarci. Il materiale impermeabile oltre ad essere facile da pulire, basta metterlo in lavatrice, ci mette al riparo da eventuali schizzi di terra o acqua. Composto da quattro tasche grandi e profonde e da tre scomparti piccoli, ci consente di portare sempre con noi tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la cura del giardino. La cintura regolabile si adatta ad ogni fisico e statura.

5. Per avere tutto a portata di mano: Rivestimento secchio da giardino

Il rivestimento per secchio rende facile trasportare tutti gli attrezzi essenziali quando siamo fuori in giardino. L'accessorio si adatta facilmente a secchi da 5L, per liberare il terrazzo o il balcone da sporcizia ed erbacce. Le ampie tasche offrono molto spazio per conservare all'interno tutti gli attrezzi di cui abbiamo bisogno. Il materiale impermeabile e gli inserti permettono di conservare al suo interno bevande o smartphone senza correre il rischio di sporcarsi con il terriccio. La struttura resistente e durevole è facile da pulire e dura nel tempo.

