I consigli per prendersi cura della Stella di Natale

La Stella di Natale è considerata da tutti la pianta simbolo del Natale e delle festività di questo periodo. Questa pianta, infatti, dona a tutte le tavole imbandite a festa un tocco di colore e allegria. Ma si tratta anche di una piante delicata, che se non seguita con attenzione, tende a morire dopo poco tempo.

Origini

La Stella di Natale arriva da lontano, in particolare dal Messico, dove, lasciata crescere libera in natura, si sviluppa come un piccolo albero che può arrivare anche a tre metri di altezza. Secondo le tradizioni di questo paese, a partire dalla fine dell'Ottocento questa pianta veniva donata alle autorità locali o agli ambasciatori statunitensi come regalo di benvenuto. In seguito, è stata associata al Natale per il colore rosso delle sue foglie (non sono i fiori della pianta, infatti). La Stella, poi, in natura vive in luoghi collinari o montuosi, con clima temperato e privo di forti sbalzi termici. Per questo, la pianta deve rimanere all'interno durante tutto l'inverno, in un ambiente chiuso e protetto, ma anche poco riscaldato. La pianta non sopporta temperature inferiori ai 12-15 gradi.

Come averne cura

Queste piante, se ben curate, possono durare molto di più del solo periodo natalizio, e possono essere delle belle piante da tenere in casa o in balcone (a seconda della stagione). Ma come prendersi cura di questa pianta? Ecco dei consigli.