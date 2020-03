Come valutare la stabilità degli alberi in giardino

Lo schianto o l'abbattimento di un albero, soprattutto se di grandi dimensioni, può portare a diversi danni e a incidenti anche pericolosi. Inoltre, secondo l'articolo 2051 del Codice Civile, in caso di danni arrecati a cose e persone causati dalla caduta di un albero, sarà ritenuto responsabile il suo custode, a meno che non si dimostri che il danno sia derivato da un caso fortuito o da forza maggiore (come eventi meteorologici intensi).

Controllo

In qualsiasi caso, il proprietario dell'albero ha il dovere di custodire e di vigilare sulla salute e sulla stabilità delle proprie piante in modo da evitare danni a terzi o a se stessi. In base a questo, bisogna mettere in atto tutti quegli accorgimenti volti a controllare lo stato di salute e di stabilità dell'albero, oltre a realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinari e straordinari.

Come fare

E' importante tenere sotto controllo costante le condizioni degli alberi, soprattutto se questi si trovano in aree sensibili o sono di grandi dimensioni. Bisogna verificare costantemente se non interessati da malattie o avversità di qualsiasi genere, se hanno dei rami troppo sporgenti, se il fusto è troppo inclinato o se presentano funghi o carie del legno.

A cosa fare attenzione

Esistono diversi segnali di pericolo da non prendere alla leggera e da non trascurare: