I migliori irrigatori da giardino del 2019

Tante persone amano il verde e soprattutto rilassarsi in mezzo alla natura. Tutto questo può essere a portata di mano grazie al giardino, la soluzione pratica per trascorrere il tempo libero, ad esempio organizzando grigliate all'aperto, giochi per i bambini o semplicemente dedicare del tempo a noi stessi in compagnia di un buon libro comodamente distesi sul dondolo e sul divano.

Anche se arredi come sedie, tavoli e ombrelloni sono importanti, non dobbiamo sottovalutare la cura del prato. Tagliare l'erba non è sufficiente, per avere un risultato finale rigoglioso e ordinato, l'irrigazione ha un ruolo altrettanto fondamentale.

Se non abbiamo tempo o voglia di dedicarci a questa attività, ci vengono in aiuto i sistemi di irrigazione. Sono semplici da gestire e si risparmia sul consumo dell'acqua. Se siete indecisi e volete orientarvi nella scelta dell'impianto che fa al caso vostro, ecco una selezione dei migliori modelli.

1. Per un risultato uniforme: Irrigatore con filtro removibile

Avere il giardino bello e curato è il sogno di tutti, quando abbiamo tanti impegni ritagliarci del tempo per innaffiarlo sembra un'impresa impossibile. In questo caso l'irrigazione automatica svolge un ruolo fondamentale. Sia che abbiamo un giardino quadrato o rettangolare, questo irrigatore ci permette di innaffiare in modo uniforme ogni angolo esterno. Lo spruzzatore pop-up irriga senza formare pozzanghere. Il getto riesce a raggiungere fino a 250 mq per avere l'erba verde e rigogliosa anche durante le giornate particolarmente calde. Con il Click-System bastano pochi gesti ed è possibile collegare l'irrigatore ad ogni tubo per l'acqua. Per avere un risultato sicuro e duraturo, è arricchito da un tubo portaugelli infrangibile completato con un giunto a slittamento. Se vogliamo avere il massimo risultato, l'irrigatore è dotato di un filtro removibile in acciaio inossidabile e degli ugelli in plastica morbida di alta qualitá, pensati per facilitarne la pulizia.

Pro. Facile da installare copre ampie superfici.

Contro. Ha bisogno di una forte pressione per irrigare al meglio.

2. Per avere la giusta irrigazione: Irrigatore con controllo manuale

Se non amate il fai da te o non siete molto abili con martello e cacciavite, questo irrigatore fa al caso vostro. Bastano pochi minuti e il prato sarà pronto per essere innaffiato. Il modello dotato di una protezione contro gli spruzzi vi permette di installarlo senza correre il rischio di bagnarvi. Realizzato con materiali resistenti per durare nel tempo, l'irrigatore riesce a coprire una superfice ampia, fino a 320 mq. Per avere un risultato impeccabile e agire nelle zone particolarmente soleggiate del giardino, l'irrigatore ha un sistema per regolare la superfice da innaffiare grazie anche al controllo manuale della portata d'acqua. Gli ugelli gommati, inoltre, rendono il getto più preciso e possono essere adattati in base alla caratteristiche delle diverse aree da innaffiare. Dotato di un innesto maschio e di un ugello per la pulizia dei fori, il modello sarà sempre libero da eventuali impurità.

Pro. Robusto e resistente permette di regolare il getto d'acqua in base alle necessità.

Contro. Bisogna fare attenzione a non sporcare gli ugelli.

3. Perfetto per ogni tipo di giardino: Irrigatore regolabile

Belli, spaziosi e funzionali i giardini a volte possono riservarci anche dei problemi soprattutto se sono messi in una posizione scomoda rispetto al resto della casa o vicino alla strada. Quindi per non avere l'ingresso allagato o per non correre il rischio di bagnare i passanti, abbiamo bisogno di un irrigatore con getto regolabile. Questo modello può essere programmato in base alle necessità. Possiamo scegliere il getto dell'acqua in base alla conformazione del giardino, rettangolare, quadrato e in base all'area da innaffiare. I getti laterali possono essere regolati in direzione o chiusi se in prossimità di una zona a rischio. Grazie a questa caratteristica, non solo metteremo al sicuro le aree più difficili, ma avremo un notevole risparmio, limitando al minimo lo spreco d'acqua. A causa del calcare e dello sporco alcuni augelli potrebbero ostruirsi, ma grazie all'ago in acciaio inox in dotazione, potremo avere l'irrigatore sempre pulito ed efficiente.

Pro. Dotato di 5 modalità di irrigazione possiamo scegliere quella ideale per le nostre esigenze senza alcuno spreco.

Contro. Bisogna regolare bene la pressione per avere un risultato ottimale.

4. Per avere il giardino sempre innaffiato: Irrigatore con timer

Chi ha un grande giardino ha bisogno di avere la giusta irrigazione in ogni angolo. Con questo modello da design a farfalla è possibile coprire ampie superfici. La base dalla struttura aerodinamica permette di rimanere ancorato al terreno senza capovolgersi mai. Realizzato in plastica ABS di alta qualità resiste ad ogni condizione climatica senza arrugginire, anche dopo lunghi utilizzi. Dotato di tre bracci rotanti a 360 gradi avrete un'irrigazione efficiente e rapida. Gli augelli regolabili permettono di decidere in base alle vostre esigenze: 90 gradi per irrigazione più compatta e 45 gradi per aree più grandi. Regolando la densità e la portata dell'acqua, avrete un risultato efficace con il minimo spreco d'acqua. Se siete spesso fuori casa, ma volete avere un giardino verde e curato, grazie alla funzione timer potete programmare l'orario e il tempo anche quando non ci siete. L'adattatore di connessione rapida, poi vi permette di avviare l'irrigazione istantaneamente senza altre apparecchiature di alimentazione ausiliaria, in pochi secondi.

Pro. Resistente e con getto regolabile è perfetto per ogni tipo di giardino.

Contro. Nella fase del montaggio bisogna munirsi di un raccordo.

5. Versatile ed efficiente: Irrigatore con rotazione

Se siete alla ricerca di un modello facile e versatile, questo irrigatore fa al caso vostro. Semplice da installare non necessita di attrezzi o della consulenza di un esperto. Il movimento a comparsa\scomparsa dettato dalla molla, è efficace e può essere inserito in ogni terreno senza problemi. Resistente anche alla terra smossa e alle acqua sporche avremo sempre il massimo risultato. Per regolare la rotazione, da 20° a 360°, basta impostare le linguette in base alle vostre esigenze. Grazie alla regolazione della pressione e del flusso avrete il consumo dell'acqua sempre sotto controllo, limitando gli sprechi.

Pro. Il materiale resistente e il meccanismo a scomparsa sono perfetti se cercate un irrigatore in grado di integrarsi con il prato.

Contro. La rotazione è un po' veloce.

6. Piccolo ma efficace: Irrigatore con sistema circolare

Per chi ha il giardino immerso nel verde con fiori e piante di ogni specie e vuole un irrigatore piccolo ma efficiente, questo modello è irrinunciabile. Realizzato in materiale plastico ABS di qualità, è arricchito da una molla torsionale in grado di diffondere l'acqua a 360 gradi. La doppia entrata dell'acqua e la possibilità di regolare il flusso sono perfetti per innaffiare le diverse tipologia di piante. Il sistema a due colori, giallo e nero è facile da usare, basta collegare il giunto dell'acqua al connettore e inserirlo nel terreno e in poco tempo avrete il vostro prato irrigato con un netto risparmio dell'acqua grazie alla regolazione del flusso.

