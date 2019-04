Tende da sole: ecco i consigli per pulirle senza rovinarle

Grazie all'arrivo della bella stagione, anche le stanze di casa nostra si riscaldano e aumentano di temperatura. Non diventa quindi più così insopportabile rimanere a lungo a sedere in salotto, e durante il giorno le finestre rimangono aperte per incamerare calore. Quando però il solleone prende il posto del sole primaverile, occorre trovare rimedio alla calura eccessiva che rischia di trasformare la nostra abitazione in una sorta di serra. Anche chi ha la fortuna di rilassarsi in giardino o sul terrazzo può avere la necessità di realizzare uno spazio ombreggiato con il quale combattere l'eccessivo caldo. Ecco che le tende da sole diventano una delle nostre principali armi con le quali avere la meglio della canicola.

Esposte costantemente a smog e intemperie, le tende da sole possono risultare sporche, anche se abbiamo provveduto a tenerle chiuse nel periodo invernale. Per averle belle e pulite pronte a proteggerci nella stagione estiva, mostrando i colori vivaci e brillanti, non dobbiamo fare altro che lavarle.

1. Come pulire le tende da sole

Lavare le tende da sole almeno una volta l’anno, con i prodotti giusti ci permette di farle durare nel tempo e averle sempre belle come nuove.

Ecco qualche consiglio per pulirle in modo corretto.