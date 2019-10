Ketchup, dentifricio e coca cola preziosi alleati contro lo sporco più ostinato

Spesso capita di non riuscire a rimuovere lo sporco più difficile : angoli e sanitari sono i punti deboli della casa, ma con qualche piccolo trucco tutto tornerà come nuovo! Vediamo insieme come..

La coca cola

Oltre a essere tra le bevande più consumate, la coca cola viene spesso utilizzata anche per sgrassare o pulire. Provate a metterne un bicchiere nel water lasciando agire per qualche minuto: noterete subito la differenza. Un prodotto che può essere utilizzato anche nel lavandino, sia del bagno che della cucina.

Il dentifricio

A differenza di quanto si pensi, il dentifricio è un ottimo prodotto per le pulizie di casa. Oltre a detergere il bagno, è tra i prodotti che lasciato agire negli angoli riesce a portare tutto all'antico splendore. Provare per credere.

Ketchup

Un prodotto che abbiamo in frigo e può aiutare nella rimozione dello sporco è il ketchup, che può essere utilizzato come il dentifricio. Ottimo anche contro la ruggine, basterà lasciarlo agire sulla superficie per qualche minuto per rimuovere tutto. L'importante è risciacquare bene!