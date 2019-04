Trasloco in tempi rapidi e con costi ridotti: come fare a Pisa

Trasporto internazionale: è il più articolato e costoso. A differenza degli altri due ha bisogno di una pianificazione nei minimi dettagli, e tempi più lunghi. Se non vogliamo occuparci della burocrazia è bene affidarci a ditte che conoscono i permessi necessari. Se ci muoviamo all’interno della Comunità Europea, i documenti da richiedere sono diversi, ma di facile reperibilità. Fuori dal contesto CE, la documentazione doganale deve essere dettagliata, per evitare costi aggiuntivi in caso di errori. Inoltre, bisogna noleggiare parte di un container in caso di trasporto via mare.