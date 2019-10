Impiegare il ferro da stiro lontano dall'asse: ecco 3 consigli

Il ferro da stiro è un elettrodomestico che tutti abbiamo in casa: tra chi odia utilizzarlo e chi invece si rilassa stirando maglie e camice, è uno 'strumento' di cui non possiamo fare a meno. Ma non tutti sanno che questo può essere utilizzato anche per altre cose. Vediamo insieme quali! Ma attenzione alle temperature!

Segni sul tappeto

Non è raro trovare segni sul tappeto: vecchi mobili spostati dopo anni o semplicemente l'usura hanno lasciato qualche punto meno folto? Basta prendere un asciugamano pulito, metterlo sulla parte 'rovinata' e passarci il ferro caldo per cinque secondi. Il gioco è fatto!

Le etichette

Spesso da un regalo o da un elettrodomestico è difficile togliere etichetta e prezzo. Come fare? Basta prendere un pezzo di carta, poggiarlo sull'etichette a spruzzare vapore o poggiare il ferro per massimo 5 secondi. Tutto verrà via in pochi istanti.

Foto

Amate il 'fai da te' e le foto? Allora per incorniciare i vostri scatti più belli basterà prendere la pellicola per plastificare avanti e dietro la foto, sistemare un foglio di cata sulla parte superiore e stirare per circa un minuto, da entrambi i lati.