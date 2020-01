Spifferi in casa e 3 rimedi economici per eliminarli

Una casa fredda e piena di spifferi è decisamente poco piacevole da vivere e comporta inoltre enormi sprechi di risorse a causa degli elevati consumi per il riscaldamento che alzano i costi della bolletta.

Se i doppi vetri rappresentano uno spesa consistente, esistono anche soluzioni più economiche. Vediamo insieme questi possibili rimedi.

Spifferi in casa: i rimedi

Tapparelle, finestre scorrevoli, prese elettriche, camino sono solo alcuni esempi di posti in cui possono verificarsi spifferi in casa. La prima operazione da fare per eliminare gli spifferi è individuarli. In commercio esistono dei rilevatori termici che permettono di scovarli. Una volta individuati bisognerà poi cercare di eliminarli utilizzando il metodo più adatto alle proprie esigenze.

1) Silicone

Se gli spifferi provengono dal telaio della finestra, l’applicazione di silicone può risolvere il problema per qualche tempo. Per evitare effetti antiestetici, però, dovrete eliminare il silicone in eccesso con un cutter o una lametta.

2) Guarnizioni

Bisogna controllare ogni anno lo stato delle guarnizioni e sostituirle quando sono consumate. Se le vostre finestre non hanno guarnizioni, potete sempre installarle con facilità e senza grandi spese. Ecco delle guarnizioni a basso costo e di facile installazione e alcuni consigli utili:

Profili adesivi in neoprene da applicare al bordo delle finestre.Bordini isolanti in gommapiuma autoadesiva da applicare nella parte inferiore della finestra.

Sigillate anche l’interstizio tra la porta e il pavimento d’ingresso di casa con un’asta sottoporta adesiva.

Mettete sotto le porte e sui davanzali i salcicciotti paraspifferi in tessuto.

Verificate che non ci siano fessure tra il muro e il cassonetto delle tapparelle e, nel caso, procedete sigillandole con silicone, stucco o gli adesivi che trovate in commercio.

3) Pellicola solare riflettente

Se non potete installare i doppi vetri potete optare per una pellicola solare riflettente da applicare sulle superfici dei vetri delle finestre. Questa soluzione aiuta a stare più caldi in inverno e più freschi d’estate, trattiene le schegge in caso di rottura del vetro e filtra le radiazioni ultraviolette.