Tarme nell'armadio? 3 rimedi naturali per allontanarle

Avete scoperto di avere le tarme nell'armadio o in qualche cassetto? Niente paura, ci sono ottimi e naturali rimedi per allontanare definitivamente questi piccolissimi insetti dai nostri capi d'abbigliamento. Vediamo insieme come..

Patchouli

Il patchouli può essere utilizzato per tenere lontane le tarme. Come? Versando qualche goccia di quest'olio essenziale su un fazzoletto, appoggiandolo poi nell'armadio o nelle cassettiere. Oltre a tenere lontani questi insetti, gli abiti avranno un piacevole odore.

Olio di cedro e vodka

Il cedro sembra essere un rimedio naturale molto efficace contro tarli e tarme. Differentemente dalla lavanda o dal patchouli, in questo caso si può usare solo l'olio essenziale, mischiandolo a della vodka liscia e acqua. A questo punto bisogna versarne qualche goccia su un fazzoletto o piccoli batuffoli di cotone, e posizionarli nell'armadio.

Lavanda

La lavanda è un classico negli armadi, ma non tutti sanno che è un ottimi repellente contro le tarme. Possono essere presi sia fiori essiccati, che gocce di olio essenziale da versare su un fazzoletto. Se all'essere umano la lavanda risulta un odore gradevole, per questi animali proprio no.

Cosa fare se ci sono tarme e uova

Se scopriamo un'invasione di tarme nell'armadio, è bene prendere dei chiodi di garofano e posizionarli un po ovunque. Nel dettaglio, questi sono da posizionare nella tasche esterne e interne di giacche, pantaloni e maglioni. Molto efficace è anche il mix chiodi di garofano e bucce di arancia.

Importante: