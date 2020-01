Come eliminare l'odore di fritto dalla casa: 4 rimedi naturali

Tanto amiamo le fritture, quanto odiamo quell'odore di fritto persistente che si diffonde per la casa. Questo impregna le tende, i cuscini, le poltrone ed i divani. Per riuscire ad eliminarlo il più velocemente possibile faremmo davvero di tutto. Ecco per voi una lista di consigli utili.

1) Chiudete bene la cucina

Cercate di fare in modo di evitare che l'odore si diffonda per tutta la casa.

2) Utilizzate l'olio giusto

L'olio di semi di girasole o di mais vanno in fumo più lentamente rispetto all'olio di oliva ed emanano un odore meno forte. In ogni caso, è importante che si tratti di olio di qualità.

3) Lavate subito le pentole

Appena finito di friggere, lavare le pentole è un dovere che non si può rimandare. Per guadagnare tempo, riempitele d'acqua e lasciatele sgrassare, aggiungendo un po' di detersivo per piatti.

Qui di seguito, vi suggeriamo 4 rimedi naturali, quattro antidoti contro la puzza da fritto: