Stirare senza ferro da stiro: 5 consigli per un risultato perfetto

Ti sarà già capitato di sicuro, di trovarti lontano da casa e di dover stirare per forza qualche vestito, ma di non avere con te il ferro da stiro. Magari eri in vacanza o in viaggio per lavoro e la tua camicia era troppo malconcia per essere indossata! In questa guida ti sveleremo alcuni semplici trucchi per stirare i tuoi capi senza l'uso del ferro.

Ecco i 5 strumenti che possono sostituire l'uso del ferro da stiro

Le grucce

Stendere bene i propri abiti appena usciti dalla lavatrice è fondamentale! Visto che le mollette rischiano di lasciare il segno è sempre meglio utilizzare le grucce già in fase di stenditura, con questo metodo, potresti non aver già bisogno di stirare.

La doccia

Uno dei metodi più ricorrenti ed efficaci è la doccia. È semplice: appendi i vestiti su una gruccia in bagno, vicino al getto d'acqua, ma fai attenzione a non bagnare il capo. Ciò consente di sfruttare il vapore che viene generato con l'acqua calda, in modo che quando hai finito di fare la doccia, le pieghe saranno scomparse.

L'asciugacapelli

Senza uscire dal bagno, un altro semplice trucco è usare l'asciugacapelli. Come nel caso precedente, è sufficiente inumidire le aree dove sono presenti le pieghe e appendere il capo su una gruccia.Quindi, dirigere il calore dall'asciugacapelli a quella zona a distanza di sicurezza.

Il bollitore

Il vapore non è solo in bagno. Viene anche creato, ad esempio, quando si fa un'infusione, quindi il bollitore e le teiere possono essere utili quando si vogliono togliere le pieghe dai nostri vestiti. Devi solo posizionare il capo a circa 30 centimetri dal bollitore e lasciare che il vapore che fuoriesce, vada direttamente sulle pieghe.

Il panno umido

Posiziona l'indumento su un tavolo e, sopra, appoggia delicatamente un panno umido sulle pieghe. Una volta che il capo si asciuga, le pieghe dovrebbero scomparire.