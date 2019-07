Le 5 piante per ridurre l'inquinamento domestico e abbellire la casa

L'inquinamento minaccia la salute della terra e mette a rischio la nostra. Se vogliamo dare una mano concreta alla riduzione dell'emissione di agenti inquinanti e avere un ambiente sano, anche in casa ci sono tanti piccoli accorgimenti da non sottovalutare. Oltre ad abbassare il risaldamento, usare pitture atossiche, possiamo decidere di avere alcuni tipi di piante in grado di ridurre gli agenti inquinanti. In salotto, bagno o corridoio, non solo arrederanno la casa con i loro colori vivaci e brillanti, ma ci restituiranno un ambiente sano e pulito. I forellini presenti sulle foglie riescono a catturare agenti nocivi che grazie ai microorganismi presenti nella terra, sono in grado di metabolizzarli e neutralizzarli. Ecco una selezione delle migliori piante che renderanno la nostra casa bella e pulita.

1. La più efficace: Sansevieria

Tra le più diffuse negli appartamenti. La pianta non solo è bella esteticamente, ma è resistente e ha bisogno di poche cure e accorgimenti. Conosciuta anche come lingua di suocera, è elegante e si sviluppa in verticale. Le foglie sono la ragione principale per cui viene coltivata e si trova in molte case. Lucide, cerose e verticali sono resistenti e in grado sopportare diverse condizioni di luce. Il fogliame così rigido da sembrare finto ha delle striature di colore verde-argentato con delle piccole ramificazioni gialle o bianche che fanno della pianta un elemento d'arredo semplice ma elegante in grado di arricchire ogni stanza.

2. Facile da coltivare: Falangio

La pianta originaria dell'Africa meridionale è conosciuta anche come nastrino. La caratteristica principale della pianta è la facilità della coltivazione. Richiede poche cure e attenzioni, perfetta per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare ad avere un ambiente sano con un elemento d'arredo del tutto naturale. La pianta caratterizzata da foglie lunghe e fini, arricchite da una fascia bianco-giallina, conferisce luce alla pianta. Perfetta in ogni ambiente, basta metterla in un vaso colorato e diventerà il punto focale della stanza, aiutando a depurare l'ambiente da agenti inquinanti.

3. Perfetta contro ogni sostanza inquinante: Anthurium

É tra le piante più regalate, e quasi tutti ne abbiamo una in casa. Gli splendidi fiori di colori diversi, dal bianco candido al bordeaux, passando per il verde o il violaceo hanno un aspetto regale grazie al fogliame laccato. Sono piante perfette da regalare perché soo in grado di donare un tocco d'eleganza ad ogni ambiente, riuscendo ad integrarsi perfettamente con ogni stile della casa. La pianta bella anche quando non è in fiore, è resistente e non ha bisogno di molte cure. L'Anthurium è in grado di combattere l’ammoniaca, spesso usata durante le pulizie di casa, ma tossica per i polmoni.

4. Perfetta per proteggerci dal monossido di carbonio: Potos

Se in casa avete il caminetto, la potos è pianta giusta per avere un ambiente sano e pulito. Le grandi foglie ovali riescono a depurare l'aria e a liberarla dal monossido di carbonio che esala appunto da camini o stufe a legna. Oltre a questa caratteristica, la pianta viene spesso regalata perchè è facile da coltivare da chi non ha il pollice verde. Si adatta facilmente alle condizioni ambientali delle nostre case, riesce a crescere in poco tempo e grazie alle sue foglie spesse, caratterizzate da striature colorate, rallegra ogni angolo della nostra abitazione.

5. Per chi ama le piante grasse: Cactus peruviano

Sei una persona super tecnologica? Non riesci a fare a meno di cordless, smartphone o wi-fi? Se vuoi rendere l'ambiente più sano, sgombro dalle onde elettromagnetiche diffuse da questi apparecchi, non puoi non avere in casa il cactus peruviano. Il fusto lungo è caratterizzato da spine di colore azzurrino nella parte più giovane, verde scuro man mano che la pianta cresce. Arricchita da fiori bianchi, esprime il massima dello splendore nelle ore notturne. Bisognosa di poche cure e acqua è la scelta ideale per chi va sempre di corsa, basta posizionarla in un luogo caldo e soleggiato e la pianta grassa sprigionerà tutte le sue caratteristiche.