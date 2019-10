I 6 modi più originali per riutilizzare i fondi di caffè

Il riciclo è sempre una buona pratica: un modo per fare economia e soprattutto rispettare l'ambiente. E in casa tante cose possono essere destinate a 'seconda vita'. Un esempio sono i fondi di caffè, che se sfruttati nel modo giusto, hanno mille nuovi impieghi. Vediamo insieme quali...

Allontanano le formiche

I fondi di caffè sono un rimedio naturale per allontanare definitivamente le formiche dalla nostra abitazione. Basta prenderne uno e posizionarlo all'ingresso della 'tana' o alla base della 'fila' d'insetti che ci assilla, e in poco tempo questi spariranno da ogni superfice. Se invece hanno riempito qualche ripiano, basterà sbriciolare e appoggiare un fondo di caffè per farli fuggire.

Allontanano le lumache

Se ci sono lumache in casa, sul balcone o in terrazza, è possibile far asciugare i fondi di caffè al sole, spezzettarli e poi cospargerli sui bordi dove le abbiamo notate. Nel giro di qualche giorno non ci faranno più visita!

Eliminano i cattivi odori

Se in casa c'è un cattivo odore, basta prendere un vecchio collant, infilarci i fondi di caffè, chiudere la calza e appenderla in qualche punto.

Ottimi per il frigo

Prendere un contenitore e metterci dei fondi di caffe, posizionando poi tutto in un ripiano. In questo modo saranno eliminati tutti gli odori dei vari cibi conservati in frigo. Il consiglio è quello di cambiare i fondi almeno una volta alla settimana.

Contro le incrostazioni

Se abbiamo qualche pentola incrostata, si possono passare i fondi di caffè sulla parte rovinata insieme a una spugna e una goccia di detersivo. Piano piano le incrostazioni andranno via e la pentola sarà come nuova.

Per le mani

Se abbiamo pulito del pesce prima di cucinarlo o toccato dell'aglio e vogliamo eliminare questi odori dalle mani, basterà strofinarsi le mani con dei fondi di caffè: sgradevoli odori saranno subito eliminati.