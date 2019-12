I consigli per far asciugare i panni d'inverno

Se non si ha a disposizione una asciugatrice, si sa che far asciugare i panni durante l'autunno o l'inverno diventa un problema, soprattutto perché, in caso di giornate di pioggia o giornate umide, i panni, invece di stare fuori, vengono messi dentro in casa. Ecco, quindi, alcuni consigli.

Doppia centrifuga

Per eliminare l'acqua in eccesso, e per far asciugare il bucato più velocemente anche in inverno, si può provare una doppia centrifuga, così da eliminare più acqua possibile. Questo, però, va fatto solo con i capi in cotone o in tessuti resistenti, non con capi delicati. I capi saranno più stropicciati, ma molto meno bagnati.

Lo stendino

La cosa più importante è scegliere uno stendino ampio e funzionale, che permetta di stendere il bucato non troppo vicino e appiccicato. Se i capi stanno troppo vicini, infatti, non viene garantito il ricircolo di aria, e si può creare il classico odore di umido. Inoltre, è sempre meglio posizionare i capi più pesanti, tipo maglioni, nelle prime file, ben stesi, mentre i capi più leggeri nelle file centrali. In alternativa al classico stendino, poi, si può acquistare uno stendibiancheria verticale (esiste anche con base raccogli gocce) con utili cangi per appendere le grucce. Oppure, per gli spazi ridotti, uno stendibiancheria salvaspazio e compatto. Infine, uno stendino elettrico, dotato di barre riscaldabili, che permetterà di avere un bucato asciutto in meno tempo.

Deumidificatore

Questo aiuta a prevenire la formazione della muffa e dei cattivi odori, e togliendo l'acqua in eccesso, contribuisce anche a un'asciugatura più rapida della biancheria. Inoltre, è sempre meglio posizionare lo stendino nella stanza più calda e meno umida della casa (soprattutto, niente bagno). Il deumidificatore, poi, può essere usato di sera o di notte per consumare meno energia, e va posizionato con il getto di fronte allo stendino.

Termosifoni e stufe

Un altro metodo è quello di posizionare lo stendino vicino al termosifone o alla stufa, in modo da sfruttare il calore prodotto e asciugare più in fretta i panni.

Riso

Oltre a tutti questi consigli, per evitare che i panni puzzino di umido, una soluzione fai da te è quella di disporre dei sacchetti di stoffa o di carta pieni di riso negli angoli della stanza dove si mette a stendere. Il riso crudo, infatti, ha un potere essiccante e impedisce che i vestiti prendano cattivi odori.