Come pulire a fondo i pavimenti di casa: i migliori consigli

Dopo avervi dato alcuni consigli sulla pulizia dei cuscini del divano e sulla pulizia e l'igienizzazione dei bidoni della spazzatura, oggi ci dedichiamo al variegato settore dei pavimenti. Ognuno in casa può scegliere tra una vasta gamma di materiali, colori, forme. Dal parquet, al marmo, dal laminato al gres porcellanato, fino alle classiche mattonelle in porcellana, si ha davvero l'imbarazzo della scelta.

Ma, ogni pavimento, va curato e lavato per una pulizia profonda che elimini polvere, sporco e microbi. Oggi vi suggeriamo alcuni step da seguire per pulire bene i pavimenti di casa.

Liberare l'ambiente

La prima cosa da fare è, necessariamente, liberare le camere da tappeti, sedie, giochi (nel caso della cameretta dei bambini), borse o altro (nelle camere dei più grandi). Per aspirare e lavare accuratamente, infatti, bisogna avere campo libero.

Usare l'aspirapolvere

Prima di lavare è necessario rimuovere la polvere dai pavimenti, in modo che non si attacchi allo straccio bagnato successivamente. Utilizzate l'aspirapolvere o, in alternativa, lo swiffer o la scopa normale. Aspirate o spazzate bene anche sotto a mobili, letti spostando quelli non troppo ingombranti. Solo dopo aver eliminato tutta la polvere in eccesso si potrà procedere con il lavaggio.

Lavare con acqua bollente

Il detersivo è sicuramente necessario, ma il primo disinfettante naturale ed efficace è l'acqua bollente, alla quale potrete aggiungere un cucchiaio di aceto o di bicarbonato. In alternativa, in base al pavimento che possedete, potrete scegliere il detersivo più adatto. Optate sempre per prodotti delicati, però, mai troppo aggressivi.

Sempre 2 passate

Dopo aver lavato con prodotti naturali o con saponi e detersivi, ricordatevi di dare una seconda passata, solo con lo straccio bagnato, anche in questo caso immerso in acqua bollente. Lasciate asciugare bene con le finestre aperte. Nel caso del marmo fate passare 24 ore e poi passate la lucidatrice per un effetto specchio lucente.