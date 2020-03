Quali piante sono più utili per l'ossigenazione in casa

Le piante in casa regalano colore e rendono l'ambiente più piacevole, oltre a farci sentire in contatto con la natura. Ma le piante hanno anche tanti altri benefici: queste, infatti, rilasciano ossigeno nella stanza in cui si trovano e sono in grado di pulire l'aria da muffe e tossine.

I benefici

L'ossigeno è fondamentale per il metabolismo delle cellule, mentre un'aria più pulita e sana influenza positivamente la salute dell'organismo. Alcune piante, oltre a donare più ossigeno, riescono ad assorbire anche le sostanze inquinanti presenti nell'aria, come polvere, vernici, materiali da costruzione e formaldeide. Tutti questi elementi possono causare allergie, affaticamento, giramenti di testa o intossicazioni.

Quali piante

Ma quali sono la migliori piante per purificare l'aria di casa e arricchirla di ossigeno? Ecco una lista: