Quali piante sfruttare per creare un microclima sano in casa

Il microclima è il clima che si crea in uno spazio naturalmente o con il nostro aiuto. Fattore importante è l'umidità, che deve essere presente, ma non in modo eccessivo.

Equilibrio

La chiave per ottenere un buon microclima è l'equilibrio tra il freddo e il caldo, l'umidità e la secchezza, la presenza di aria pulita e un locale ventilato. Anche le piante ci aiutano a migliorare il nostro benessere in casa, per esempio, assorbendo l'umidità in eccesso dell'aria.

Le piante

L'umidità fa aumentare la sensazione di caldo in estate e di freddo durante l'inverno. Inoltre, un ambiente umido porta a funghi e muffa, quindi a problemi di salute. Ma quali piante si possono utilizzare per diminuire il livello di umidità nelle stanze? Ecco una lista: