Pulizie di casa per gli studenti fuori sede: i consigli per una perfetta organizzazione

Il compito di organizzare le pulizie di casa prima o poi tocca a tutti gli studenti fuori sede, sia se si abita da soli, sia con dei coinquilini. Per evitare litigi e guerre, quindi, meglio stabilire delle regole semplici e chiare, in modo da mettere tutti d'accordo e non creare malumori in casa.

Da dove partire

Per non perdere tempo e per avere una casa pulita e ordinata, è necessario partire da una tabella di marcia, dove vanno pianificati i turni di pulizia dell'appartamento e come suddividere i compiti in modo equo fra tutti.

Come fare

Per evitare malumori, quindi, l'idea migliore è quello di pianificare le pulizie della casa settimanalmente, utilizzando una tabella chiara e sintetica da appendere a bella vista con i giorni e i compiti da svolgere per ognuno. Nella tabella, per prima cosa, vanno inseriti i compiti da svolgere nell'arco della settimana, come spolverare, pulire il bagno e la cucina, buttare la spazzatura, pulire i pavimenti, ecc. Poi, è bene suddividere i vari compiti in modo equo tra i vari coinquilini. Una volta individuati quelli principali da svolgere in una settimana, ognuno se ne assegna uno o più. La settimana successiva, poi, le mansioni si possono invertire, in modo tale che ognuno possa fare tutto. Regola di base, poi, è: chi sporca pulisce. Che sia per una cena, una festa o quant'altro, non è giusto costringere tutti a pulire se non hanno partecipato. Questo, poi, vale anche per tutti i pasti. Infine, la regola base è la collaborazione fra tutti, in modo da trovare una soluzione equa risparmiando tempo, energie e malumori.