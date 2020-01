Pericolo gelo per i contatori: i consigli di Acea per proteggerli

Cosa fare in caso di gelo a Pisa e provincia? Come si possono proteggere i contatori dell'acqua? Acea ha resto noto una serie di consigli utili in caso di brusco abbassamento delle temperature e "invita i clienti a proteggere dal gelo i contatori idrici, mediante coperture provvisorie".

La protezione del contatore, infatti, è importante per evitare perdite o mancanze d’acqua. "Per questo scopo si consiglia di utilizzare materiali isolanti, i più adatti sono il polistirolo e il poliuretano espanso che isolano efficacemente gli apparecchi dall’ambiente esterno. Attenzione a non utilizzare giornali o panni in stoffa che, assorbendo acqua e umidità, rischiano di peggiorare la situazione. E' importante altresì proteggere le tubature all’aperto di entrata e uscita dal contatore", consiglia Acea.