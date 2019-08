Il risparmio arriva dal sole: funzionamento e vantaggi dei pannelli fotovoltaici

I costi in bolletta possono ripercuotersi sul bilancio familiare e costringere a fare qualche rinuncia.

Anche se adottiamo tutte le misure per limitare gli sprechi energetici, i costi rimangono. Quindi se siamo alla ricerca di una soluzione economica e soprattutto green, l’alternativa è l'installazione di pannelli fotovoltaici.

L’energia verde per eccellenza si sta sviluppando sempre di più, grazie all’aumento delle prestazioni e agli incentivi statali, vediamo come funzionano e cosa sono i pannelli solari.

Cosa sono i pannelli fotovoltaici

Il pannello rettangolare è formato da diversi moduli assemblati, che sfruttano l’energia naturale prodotta dal sole per creare energia elettrica. Le celle incanalano i raggi e li trasformano in energia.

Per questa caratteristica, il punto migliore in cui installare i pannelli è il tetto, perchè a contatto diretto con il sole, in alcuni casi vengono montati anche sulla facciata dei palazzi, se non vanno ad intaccare il decoro urbano.

In commercio esistono tre diverse tipologie di pannelli, tutti realizzati su una base di silicio:

pannelli fotovoltaici cristallini : si basano su moduli in silicio monocristallino e hanno un’efficienza del 15-20%;

: si basano su moduli in silicio monocristallino e hanno un’efficienza del 15-20%; pannelli fotovoltaici policristallini : a differenza dei primi hanno un’efficienza minore, pari al 13%;

: a differenza dei primi hanno un’efficienza minore, pari al 13%; pannelli fotovoltaici a film sottili: si basano sul silicio amorfo, ma hanno una resa nettamente inferiore, pari al 6%. In compenso offrono le migliori prestazioni quando le temperature sono elevate o la luce non è molto diffusa.

Oltre a questi esistono i pannelli fotovoltaici a concentrazione, le celle catturano i raggi solari e la possibilità di orientarli facilmente per esporre al sole. La loro resa infatti supera il 30%.

Come funzionano i pannelli

I pannelli sono stati concepiti per trasformare l’energia solare in quella elettrica. Per ottenere questa mutazione i pannelli grazie all’effetto fotovoltaico, creano energia elettrica a corrente continua e a bassa tensione.

Per funzionare è necessario convertirla in corrente alternata a 220 volt grazie a dei normali inverter CC/CA. La tipologia e le dimensioni dipendono molto dalla quantità di energia che si vuole produrre.

Resa energetica

La resa è misurata in base a condizioni standard, ma comunque non è facile da stabilire, a concorrere nella produzione c’è la latitudine, l’inclinazione e l’orientamento dei pannelli. A questo deve essere aggiunta la temperatura e la pulizia dell’impianto.

Prezzi e durata

Il costo di un pannello non è semplice da stabilire, dipende molto da tipo di impianto, dalla superficie e dalle dimensioni dell’area. Nonostante questo, essendo un sistema modulare, il costo della sostituzione o della manutenzione dei pannelli è semplice e non ha prezzi eccessivi.

La durata dell’impianto fotovoltaico è di circa 22 anni con un tasso di degradazione pari allo 0,4% annuo.

Incentivi per installare i pannelli fotovoltaici

Anche nel 2019, fino al 31 dicembre, si può beneficiare delle detrazioni fiscali del 50% su una spesa complessiva di 96.000 euro, perchè l’impianto fotovoltaico rientra nelle ristrutturazioni edilizie e non nel risparmio energetico. Il rimborso verrà effettuato con 10 quote annuali di pari importo. Inoltre, si potrà usufruire dell’Iva al 10%, se si tratta di prima casa si può avere anche al 4%, ma in questo caso non è compatibile con la detrazione fiscale.

Prodotti online per impianti fotovoltaici

Pannelli solari da 100 Watt

Pannelli solari fotovoltaici con celle in silicio

Pannello solare regolatore della carica

Pannello solare monocristallino

Professionisti del settore a Pisa