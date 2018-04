Pontedera, Round Table compie dodici anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Venerdì 27 Aprile 2018 presso il ristornate Calandrino a Bientina la Round Table 73 Pontedera ha festeggiato i suoi 12 anni dalla fondazione. La serata è stata improntata con la presenza degli ex soci fondatori, dei soci attuali e degli aspiranti (futuri soci). Si è parlato di Round Table da quando è nata ad oggi, dei traguardi raggiunti e del grande legame che si crea fra i soci.

La Round Table è un club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, uomini d'affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività. Si propone di promuovere l'amicizia e le intese personali tra i propri soci e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, differenziandosi da altre analoghe organizzazioni per il fattore dell'età, in quanto si perde il diritto di appartenervi al raggiungimento del quarantesimo anno d'età: è, quindi, un club di giovani e per i giovani e il motto 'Adopt, Adapt, lmprove' (adottare, adattare e migliorare) coglie appieno lo spirito dell’associazione, i cui membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro dell’esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro.

In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti 'Tavole'. Ogni tavola è composta da almeno dieci soci detti 'Tablers' fino ad un massimo di quaranta, dei quali non più di tre possono esercitare la stessa professione.