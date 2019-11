12 novembre 2019: ricordando Kindu e Nassiryia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Sezione di Pisa dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, in collaborazione con l’Associazione NICOLA CIARDELLI ONLUS e l’Associazione Culturale IL MOSAICO, in occasione della Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la Pace, organizza alle ore 21.00 del giorno Martedì 12 Novembre 2019 nel Sacrario ai Caduti di Kindu in Via Asmara “RICORDANDO KINDU E NASSIRYA”, un concerto commemorazione con I BEI LEGAMI ENSEMBLE MUSICALE diretti dal Maestro Pietro Consoloni. La Giornata del Ricordo è stata fissata al 12 novembre con la Legge n°162 del 2009 dello Stato come doveroso omaggio a tutti gli Italiani, militari e civili, caduti durante le missioni sempre più numerose di peace-keeping in cui è impegnato il nostro Paese.



La data del 12 novembre coincide con l’anniversario della prima Strage di Nassiriya, quando nel 2003 rimasero uccise ventotto persone (19 italiani, fra Carabinieri, membri dell’Esercito e civili, e 9 iracheni), ma anche con quella dell’Eccidio di Kindu, quando nel 1961 tredici aviatori della 46ͣ Brigata Aerea furono trucidati in Congo durante la guerra civile. E non si è trattato dell’unico tributo di sangue versato da Pisa nelle missioni di Pace: sempre a Nassiriya il 27 Aprile 2006 resta ucciso, insieme a due nostri militari e a un rumeno, il concittadino Maggiore Nicola Ciardelli, al quale è intitolata la Sezione di Pisa dell’Associazione Artiglieri d’Italia. La scelta del Sacrario, progettato dal grande architetto Giovanni Michelucci, è dunque il luogo ideale per la cerimonia di commemorazione che alternerà momenti musicali con interventi/riflessioni delle Autorità Civili e Militari. “Ringraziamo la 46a Brigata Aerea per avere reso disponibile il Sacrario di Kindu per celebrare in modo “speciale” questa Giornata del Ricordo” sottolineano gli organizzatori Riccardo Buscemi e Federica Ciardelli.



“La serata vuole essere il doveroso ringraziamento non solo ai caduti ma anche ai connazionali che quotidianamente danno il proprio contributo alla Pace in Italia e nel mondo” concludono Buscemi e Ciardelli. Ingresso libero con raccolta fondi per l’Associazione “I Sogni di Jo”, per contribuire al pagamento degli interventi molto costosi a cui si sottoporrà negli Stati Uniti nei prossimi mesi la piccola Jo, la nostra concittadina affetta da emimelia, una malformazione congenita, per consentirle di realizzare il suo sogno più grande: quello di poter finalmente camminare!

