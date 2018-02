Con la marijuana a scuola a soli tredici anni

Con la marijuana nello zaino a soli tredici anni. E’ successo in una scuola del Comprensorio del Cuoio. La droga è stata scoperta dagli insegnanti mentre la ragazzina la mostrava ad alcuni compagni di classe. Gli insegnanti poi hanno immediatamente avvertito la dirigenza scolastica che, a sua volta, ha informato i Carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, la droga, una quantità modica, non sarebbe stata consumata dalla giovanissima, né venduta ai compagni. Resta chiarire dove e come sia entrata in possesso della sostanza. Sarano le indagini dei Carabinieri a dover far luce sulla vicenda.