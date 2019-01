Senza dimora: 15 posti letto in più e cena calda alla Misericordia

Quindici posti letto in più per i senza dimora di Pisa nei giorni più freddi dell’anno. Saranno a disposizione da domani sera, giovedi 10 gennaio, al Cep nei locali messi a disposizione dalla Misericordia (via Gentile da Fabriano 1) e andranno ad aggiungersi ai 34 dell’asilo notturno di Porta a Mare, anch’esso ampliato rispetto alla capienza ordinaria di 28 già dall’inizio di dicembre, già completo da settimane.

La macchina dell’emergenza freddo allestita dalla Società della Salute della Zona Pisana, con la cabina di regia del 'Progetto Homeless', avrà da domani 10 gennaio anche una risorsa importante in più. Grazie alla disponibilità della Misericordia e alla collaborazione di Cisom, Croce Rossa e Pubblica Assistenza "sarà possibile accedere alla struttura del Cep dalle 20 alle 24 e la sera verrà distribuita anche una cena calda, preparata dalla mensa universitaria di via dei Martiri e raccolta e distribuita dagli operatori dell’unità di strada, sia al Cep che nell’asilo notturno di Porta a Mare" è l'annuncio della presidente SdS Gianna Gambaccini.

"Abbiamo organizzato - prosegue - anche un servizio navetta per trasportare le persone senza dimora al Cep con partenza da via Quarantola, dietro la stazione, grazie alla disponibilità delle associazioni che hanno messo a disposizione mezzi e volontari a cui saranno forniti anche tè e biscotti per far sì che le persone in attesa abbiano qualcosa di caldo. L’emergenza freddo ci sta impegnando già da diverse settimane: per questo voglio rivolgere un plauso ai volontari delle associazioni e agli operatori dell’unità di strada e dell’asilo notturno che ogni notte si prendono cura dei senza tetto a Pisa".

Sulle strade della città, invece, prosegue l’impegno dell’Unità di Strada, servizio svolto per conto della SdS Pisana dalla Cooperativa Arnera. Da lunedì al venerdì gli operatori escono due volte al giorno visitando i luoghi maggiormente frequentati dalle persone senza dimora: il pomeriggio per monitorare la situazione, con particolare attenzione alle situazioni più critiche e la sera (eccezion fatta per il mercoledì, giorno in cui il servizio è svolto dall’Associazione 'Amici della Strada') per distribuire un pasto caldo e coperte e sacchi a pelo termici, adatti anche alle temperature più rigide. Per effettuare segnalazioni che riguardano il territorio cittadino c’è un numero di telefono 050.24573 (in orario serale e notturno) e il telefono dell’Unità di Strada (388.9921160 da lunedì al venerdì nella fascia 14-18).