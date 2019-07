Fermato con 200 grammi di hashish nelle mutande: arrestato 33enne

Bloccato con due panetti di hashish negli slip. E' successo ieri sera, 24 luglio, in via Cattaneo. A finire in manette, ad opera delle Volanti della Polizia insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, è stato un cittadino marocchino di 33 anni.

L'uomo era a bordo di una bicicletta, quando alla vista degli agenti ha cercato di allontanarsi più velocemente, passando fra auto in sosta e sui marciapiedi. La volante di pattuglia si è accorta della manovra, lo ha raggiunto e fermato. Il 33enne al controllo era nervoso e presto è emerso il motivo: in suo possesso, nascosti nelle mutande, aveva due panetti da complesivi 200 grammi di hashish e 655 euro in contanti.

Terminati gli atti di rito, l'arrestato, pregiudicato e già colpito da espulsione dal territorio nazionale, su disposizione del magistrato di turno della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale è stato trattenuto in Questura in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina.