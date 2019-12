La 46ª Brigata Aerea in volo per salvare un neonato

Si è concluso intorno alle 15.30 di oggi, 12 dicembre, con l'atterraggio a Ciampino di un C27J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, il trasporto sanitario urgente partito da Cagliari a favore di un neonato in imminente pericolo di vita. Il piccolo è stato trasferito all'ospedale. A renderlo noto è stata l'Aeronautica Militare con tweet.

Gli aeromobili da trasporto e gli elicotteri dell'Aeronautica Militare sono pronti 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, ad intervenire per missioni di pubblica utilità quali il trasporto sanitario d'urgenza di persone in imminente pericolo di vita.