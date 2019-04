L'hotel Di Stefano compie 50 anni: "Cresciuti con impegno e sacrificio"

Ha compiuto 50 anni di attività l'hotel Di Stefano a Pisa. Era infatti domenica, il 7 aprile del 1969, quando l'hotel di via Sant'Apollonia apriva per la prima volta i battenti, per volontà e decisione di Vincenzo Di Stefano, della moglie Rocca Dellaria e del figlio Carlo: “Aprimmo come albergo ad una stella, 30 camere ed un ristorante. Nessuno pensava che ce l'avremmo fatta, invece con impegno e sacrificio negli anni siamo cresciuti. Nel 2001 abbiamo acquisito la terza stella e qualche anno dopo ci siamo ingranditi, ristrutturando la adiacente ex casa torre risalente al 1016 d.c. che oggi ospita 10 camere deluxe” raccontano i Di Stefano.

Lo spettacolo di pietre e mattoni a vista medievali è qualcosa di indimenticabile, così come la terrazza panoramica al quarto piano, così tanto amata soprattutto dai turisti stranieri e dalla quale è possibile contemplare l'intera città.

All'hotel Di Stefano arrivano da tutto il mondo, come ben testimoniato dai ringraziamenti in moltissime lingue presenti nel Libro degli Ospiti: “E' il mondo che ci cerca - ammette Carlo - disponibilità totale e massima attenzione alle esigenze dei clienti che rivolgendosi a noi possono risolvere ogni tipo di questione sono l'aspetto chiave del nostro modo di lavorare”.

Il punto di forza e di orgoglio per l'hotel Di Stefano è indiscutibilmente la conduzione familiare. Oltre alla signora Concetta, Carlo gestisce infatti la struttura con il supporto determinante dei suoi tre figli, Vincenzo, Giulia e Riccardo: “E' stata una loro decisione. E' chiaro che il mio sogno è che i miei figli proseguano l'attività di famiglia” confessa Carlo.

Al compleanno per i 50 anni era presente anche il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Un posto fantastico e tantissime congratulazioni a questi imprenditori che con immenso impegno, competenza, dedizione e spirito di sacrificio offrono uno straordinario servizio di accoglienza per la città di Pisa. Sono questi gli imprenditori che vanno sostenuti e valorizzati, tagliando risolutamente i traffici intollerabili della concorrenza sleale e dell'abusivismo della professione”.