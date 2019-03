Volterra, fermato al controllo aveva 50 grammi di cocaina: arrestato

Fermato con 50 grammi di cocaina, che nel mercato dello spaccio potevano valere 10mila euro. Un cittadino albanese di 25 anni, residente Alta Val di Cecina, è stato arrestato lo scorso 7 marzo dalla Polizia di Volterra.

Erano in corso specifici servizi di controllo per contrastare recenti episodi di furti in abitazione. Intorno alle ore 17 è stato intimato l'alt alla macchina guidata dal 25enne. Il suo agire inquieto ha convinto gli agenti ad approfondire le ricerche, che hanno permesso il ritrovamento della sostanza stupefacente.

D'intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa la perquisizione è stata estesa all'abitazione di residenza, dove è stata trovata altra cocaina, più sostanza da taglio ed attrezzatura per il confezionamento di dosi. Sono quindi scattate le manette con l'accusa di spaccio. L'arresto è stato convalidato nell'udienza che si è tenuta stamani, 9 marzo, al termine della quale al giovane albanese è stato imposto l'obbligo di dimora nell'abitazione di residenza in attesa del giudizio per direttissima fissato per il 14 marzo.