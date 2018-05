72° Anniversario della Repubblica Italiana: il programma a Pisa

Il prossimo 2 giugno si celebra anche a Pisa il 72° Anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede per il giorno prima 1 giugno, presso l'Auditorium Cnr in via Moruzzi, il 'Concerto per la Festa della Repubblica', a cura del Coro dell'Università di Pisa e dell'Orchestra Sinfonica e Coro del Liceo Musicale 'Carducci'. Per questo evento gli inviti, gratuiti, potranno essere ritirati presso la portineria dell'ente, dalle ore 9.30 alle ore 19.30, sino ad esaurimento dei posti disponibili; ogni persona potrà ritirare un massimo di 5 inviti.

Il 2 giugno, a partire dalle 10, le autorità civili e militari della città si ritroveranno in Piazza dei Cavalieri per l'avvio della commemorazione. Si terranno la cerimonia dell'Alzabandiera, l'esecuzione dell'Inno Nazionale, con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del prefetto di Pisa Angela Pagliuca. Poi l'ntervento del sindaco Marco Filippeschi e la consegna delle Onorificenze all'Ordine e al Merito della Repubblica Italiana. Conclude la premiazione degli studenti delle Scuole Medie Superiori che hanno partecipato al progetto 'Cultura Costituzionale' e l'Inno dell'Unione Europea. Nel pomeriggio, alle ore 18 in Logge di Banchi, il Concerto Società Filarmonica Pisana.