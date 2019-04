Calci: 750 euro raccolti per le vittime dell'incendio dei Monti Pisani 

Il ricavato della serata di beneficienza del 30 marzo scorso, nella quale si è svolto lo spettacolo teatrale 'Pensione 'O Marechiaro' messa in scena dalla Compagnia Teatrale dell'Associazione Culturale Fucina Dell'Arte di Livorno al Teatro Valgraziosa di Calci, è stato consegnato simbolicamente al sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti.

L’importo è stato versato sul conto corrente 'Rialzati Calci' per sostenere le famiglie che hanno perso le proprie abitazioni a causa del rogo del 24 settembre del 2018. Il Sindaco di Calci ha ricevuto le associazioni promotrici dell’evento ovvero l’associazione Campani in Toscana Acit rappresentata dal presidente Gennaro Novelli e Maria Letizia Coppola, l’Aido di Calci rappresentata dalla presidente Maria Luisa Gallo, l’associazione radioamatori carabinieri Cota con il vice presidente Nazionale Alessio Giani ed il coordinatore regionale Franco Sardelli e l’associazione culturale Fucina dell’arte rappresentata dal vicepresidente Gennaro Merola, nonché regista della commedia e buona parte degli attori. Durante l’incontro avvenuto presso la sala consiliare del Comune di Calci, il Sindaco Ghimenti ha ringraziato le associazioni coinvolte e tutti i partecipanti alla commedia teatrale per la sensibilità e la solidarietà dimostrata a favore dei calcesani.