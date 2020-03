A.I.E.D., un "villaggio" per le mamme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L' A.I.E.D. è un'associazione di promozione sociale presente sul territorio pisano dal 1981, attualmente in località La Fontina in Via Carducci 64/d. L'aied offre ai cittadini e alle cittadine diversi servizi di salute e benessere come visite ed ecografie ginecologiche ed ostetriche con brevissimi tempi di attesa, l'esecuzione di esami come pap-test, HPV-test e tamponi vaginali, visite nutrizionali, riabilitazione del pavimento pelvico. È anche presente un servizio di andrologia per la salute sessuale maschile. Ma non solo: all'aied di Pisa potete trovare un servizio di psicoterapia, sessuologia, psichiatria e mediazione familiare. Un centro, dunque, di salute a 360° che ultimamente ha deciso di rilanciare un progetto di sostegno e assistenza alla genitorialità. Diverse professioniste (ostetrica, psicologa, nutrizionista, insegnante di yoga, doula e consulente del portare) hanno unito le loro forze e le loro competenze in un percorso che vede coinvolti i genitori dal momento della positività del test di gravidanza fino ai primi anni del/la bambino/a. Le future mamme e i futuri papà avranno la possibilità di frequentare un corso di accompagnamento alla nascita in un luogo intimo e accogliente, con un piccolo gruppo di altri genitori e seguiti da professioniste esperte, in orario serale per favorire la presenza dei padri e delle madri che lavorano. Non soltanto in gravidanza ma anche nel post partum l'aied rimarrà per i neogenitori un porto sicuro su cui poter fare affidamento in un momento di grandissimi cambiamenti. Vi è infatti la possibilità di ricevere assistenza all'allattamento e alle prime cure del neonato, anche con visite domiciliari, ricevere consigli sullo svezzamento, consulenze psicologiche, consulenze sull'utilizzo delle fasce e altri sostegni portabebè. Quello che riteniamo di fondamentale importanza è proprio il riuscire a fare rete attorno alle famiglie e non far mai sentire soli i neogenitori, anche e sopratutto quando vengono assaliti da dubbi e paure. Del resto, come recita un vecchio e saggio detto "per crescere un bambino ci vuole un villaggio" e noi vogliamo essere quel villaggio per tutte le mamme, i papà e i loro cuccioli. Puoi contattare l'aied telefonicamente allo 050 550255 oppure per e-mail all'indirizzo aiedpisa@libero.it Aied Pisa

