A Lampedusa anestesisti e neonatologi dell'Aoup fanno scuola sulla medicina in area critica

In questi giorni (fino) al 26 maggio si tiene a Lampedusa, all'aeroporto (Contrada Cala Francese), il corso di formazione della Siaarti Academy-Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva. Per l'Aoup partecipano il professor Francesco Forfori, per la sessione riguardante l'"Ecografia efast" ossia l'utilizzo dell'ultrasonografia in area critica al letto del paziente, per rispondere in maniera esaustiva a un quesito diagnostico o per guidare una proceduta interventistica. La sessione riguardante le emergenze ostetriche neonatali sarà invece curata da due neonatologi nonché istruttori del "Centro Nina" dell'Aoup: il dottor Armando Cuttano (responsabile del Centro) e il dottor Emilio Sigali, che effettueranno formazione attraverso la simulazione di scenari complessi che possono verificarsi nelle prime ore di vita del neonato critico.

La Siaarti Academy è nata nel 2017 con lo scopo di offrire un corso della durata di una settimana agli specializzandi in Anestesia e rianimazione delle scuole italiane, per fornire conoscenze avanzate sulla Crem-Critical emergency medicine. Il percorso Crem si fonda su lezioni didattiche interattive, basate principalmente sulla simulazione avanzata, come avviene di routine nel mondo dell’aviazione, e su workshop hands-on. La tecnologia attuale permette infatti di poter ricreare, con alta fedeltà, condizioni di emergenza/urgenza che possono riguardare il pronto soccorso, la sala operatoria o la sala parto. Già lo scorso anno sono stati selezionati in Italia 100 specializzandi che hanno partecipato alla prima edizione dell’Academy, che si è tenuta sempre sull’isola di Lampedusa.