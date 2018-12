'A pranzo con un libro': il parco dei SS. Cosma e Damiano si anima con la lettura

Un successo senza mezzi termini, connotato da un’ampia partecipazione che ha movimentato e dato vita ad un parco pubblico, quello di SS. Cosma e Damiano in Via S. Antonio n. 9, poco conosciuto e che tanto sembra necessitare di eventi ludico-ricreativi e di socialità.

Dopo la pulizia del 'parchino', effettuata come ogni sabato mattina dai volontari dell’associazione Controluce, i partecipanti hanno potuto ritrovarsi per un pranzo, preparato e portato da casa, accompagnati dal melodico suono di un violinista e da musiche natalizie. Forse proprio l’aria natalizia ha attirato il gran numero di ragazzi, famiglie e residenti che si sono ritrovati avvolti in un clima festoso e conviviale che ha permesso loro di conoscersi e raccontarsi. Un tavolo intero ricoperto di libri, dai romanzi classici alle letture per bambini, da testi scolastici a libri gialli, era a disposizione di chi volesse donare un proprio libro amato, o viceversa, di chi volesse arricchirsi di una lettura in più. Una eterogeneità letteraria che rispecchiava l’eterogeneità socio-culturale e generazionale che ha dato vita all’evento.

Dopo un brindisi e i ringraziamenti a tutti i presenti, ma in particolar modo per chi più si è speso per poter dar luogo all’iniziativa, il dopo-pranzo è proseguito con alcune letture ad alta voce che hanno suscitato momenti di riflessione ma anche ilarità. Dopodichè, nella soddisfazione generale e con la consapevolezza di uscire più arricchiti di come si fosse entrati da quel cancello, i partecipanti sono tornati alla propria vita quotidiana. Vita quotidiana forse troppo spesso frenetica e incapace di saper cogliere appieno la bellezza di un pranzo tra 'sconosciuti'.



Hanno partecipato all’evento: Ass. Controluce, Pensiamo in Verde, Circolo LaAV, Cooperativa L’ Alba, Legambiente, Unione Ciechi.