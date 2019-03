'A Scuola di Bambini': ciclo di incontri sull'infanzia a Casciana Terme-Lari

A Casciana Terme Lari è in partenza un breve ciclo di incontri dedicato all’infanzia... dalla prospettiva dei bambini! Tre incontri sveleranno il mondo dei più piccoli quale spazio e momento fondamentale dell’esistenza, in cui impiantare le basi del futuro e dai cui apprendere a vivere meglio e comprendere ancor di più la bellezza della vita. 'A Scuola di Bambini' è un’iniziativa promossa dall’associazione 'Tutti giù per Terra' in collaborazione con il Comune di Casciana Terme Lari, con cui da anni coopera per la promozione di una cultura per l’infanzia e a sostegno della genitorialità.

"L’amministrazione comunale ha accolto con molto piacere la proposta dell’associazione Tutti giù per Terra - commenta l’assessore all’istruzione Simona Cestari - perché da sempre sosteniamo progetti rivolti al mondo dell’infanzia. Pertanto l’invito che rivolgo alle famiglie è quello di partecipare perché si tratta di un ciclo di incontri interessanti che possono dare spunti utili a tutti i genitori".

Gli incontri sono aperti a tutti genitori di bambini da 3 a 6 anni e si svolgeranno presso la Scuola Sanminiatelli di Perignano, alle ore 21. E' gradita la prenotazione: 346/0427082 oppure perterra.aps@gmail.com.

1) 20 marzo, 'Leggere insieme': l’importanza della lettura condivisa

Il primo incontro sarà dedicato ad un importante strumento di condivisione e crescita: il libro. Leggere insieme è un’abitudine che può essere sviluppata già prima dei tre anni ma in questo periodo diviene opportunità di scambio, approfondimento, conoscenza. Il libro può diventare un modo di comunicare e di affrontare alcune tematiche: dalla rabbia all’amore, dal lutto alla bellezza. In questo incontro creeremo la nostra libreria di base e andremo ad analizzare modalità di lettura e di gioco.

2) 3 aprile, G'iochi e giocattoli': l’arte di giocare con niente

Le nostre case sono piene di giocattoli: di ogni tipo, di ogni forma, di ogni colore. Nonostante questa scelta, i bambini spesso giocano poco e sempre con le stesse cose. In questo incontro sarà analizzato il processo del giocare: perché un bambino gioca? O, meglio, perché per lo sviluppo del bambino giocare è di fondamentale importanza? Da qui partiremo per un viaggio di scoperta nel mondo del gioco per scoprire insieme cosa proporre ai bambini e come avviare uno scambio giocoso con loro.

3) 17 aprile, A'll’aria aperta': l’importanza di stare fuori

Stare all’aria aperta, in natura, è fondamentale per un sano sviluppo del bambino: dalla salute fisica al benessere intellettivo. La natura, in realtà, fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno: è una cornice perfetta per permettere una crescita armoniosa e sana. Nonostante ciò, spesso i bambini vengono tenuti in casa, al chiuso. Perché? In questo incontro andremo ad analizzare i benefici di una crescita all’aria aperta e scopriremo insieme i mille modi di interagire con la natura.