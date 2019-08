A 'Tutto chiaro' si parla di Montecastelli Pisano, il borgo della musica in provincia di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Martedì 20 agosto, a partire dalle 10.30, “Tutto Chiaro”, il programma di Rai1 condotto da Monica Marangoni, racconterà di Montecastelli Pisano, il Borgo della Musica. Si tratta di una delle frazioni del comune di Castelnuovo di Val di Cecina, luogo ideale per una vacanza slow: dove di giorno si può godere della pace della campagna o dedicarsi al trekking e, di sera, assistere a prestigiosi concerti di musica da camera. Il borgo medievale, nell’estremo lembo della provincia di Pisa e poco distante dalle dolci colline di Siena, si è affermato come borgo della musica e delle scienze, realizzando un progetto perseguito con determinazione dal cardiochirurgo-liutaio Philipp Bonhoeffer, tedesco di nascita e italiano di adozione. Grazie a lui, e con il contributo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Ferrini, Montecastelli è diventato un polo di respiro internazionale, in cui si alternano masterclass, concerti da camera di alto livello e convegni scientifici di qualità. Manuela Mussida, che proprio a Castelnuovo Val di Cecina ha deciso di fissare la sua residenza in una magnifica riserva boschiva, introdurrà i telespettatori alla scoperta dei luoghi.