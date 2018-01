Da Cascina a Fornacette per abbandonare i rifiuti: multa salata

Avevano abbandonato alcuni sacchi di rifiuti in via Vittima delle Foibe, strada, nel comune di Calcinaia, che costeggia l'argine fornacettese e delimita il confine con quello cascinese. A finire nei guai sono proprio due cittadini di Cascina individuati dalla Polizia Municipale e sanzionati per il gesto incivile di cui si sono resi protagonisti con una multa di 600 euro.

Un altro 'furbetto della spazzatura' è stato invece identificato in Via del Battaglione e anche per lui scatterà la massima sanzione applicabile.



I trasgressori sono stati rilevati dalle postazioni mobili di videosorveglianza installate dalla Polizia Municipale di Calcinaia e grazie al 'lavoro sporco' fatto rovistando nei sacchi abbandonati lungo la strada.

"Si intensificano quindi i controlli che portano a primi confortanti risultati. Un ottimo viatico per il 2018 ottenuto grazie al lavoro congiunto di Polizia Municipale e dipendenti a stretto contatto con il sindaco e con l'assessore all'Ambiente. I trasgressori saranno chiamati a corrispondere una sanzione salata per questo loro gesto deprecabile - sottolineano dall'amministrazione comunale - in effetti oltre al danno ecologico, all’impatto indecoroso che provoca sul paesaggio, stiamo parlando di una violazione che comporta lavoro-extra per gli operatori e che incide sulla raccolta differenziata e sulla percezione che alcuni ne hanno".