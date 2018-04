Lotta all'abbandono della spazzatura: arrivano gli 'Acchiapparifiuto'

E' partito a Calcinaia e Fornacette, oggi 5 aprile, un nuovo servizio ri raccolta rifiuti con taglio sociale. Si tratta de 'Gli Acchiapparifiuto', iniziativa che ha per protagonisti 4 operatori della Cooperativa Sociale Ponteverde, già inclusi nel progetto comunale 'Opportunamente', e un dipendente comunale addetto, incaricato di guidare e coordinare il team. Il gruppo si occuperà di mantenere aiuole, strade, parchi gioco, argini e quant'altro più puliti, ordinati e decorosi. A definire le priorità nell'azione di pulizia saranno appositi monitoraggi settimanali che interesseranno l'intero territorio.

Tra i principali compiti degli 'Acchiapparifiuto' quello di contrastare il fenomeno dell'abbandono dell'immondizia. Sacchi e oggetti dispersi nell'ambiente saranno infatti il principale 'bersaglio' dell'equipe. Sarà inoltre prevista una stretta collaborazione con l'Ufficio Ambiente del Comune di Calcinaia e con la Polizia Locale. Grazie a questa sinergia sarà infatti possibile tenere sotto più stretto controllo i siti maggiormente colpiti dagli abbandoni, nonché dare un giro di vite per 'pizzicare' i trasgressori.

"Con questo nuovo servizio - dichiara l'assessore all'ambiente Cristiano Alderigi - l'amministrazione comunale vuole dare maggior sistematicità a una prassi già esistente, che ha visto fino ad oggi in prima linea dipendenti comunali e agenti della Polizia Municipale intervenire contro gli 'abbandonatori seriali'. Poiché è giusto offrire una risposta organica soprattutto nei confronti dei cittadini che conferiscono i rifiuti correttamente, abbiamo deciso di dare maggiore metodicità alla cosa, organizzando un vero e proprio servizio".

"Questa iniziativa, oltre all'indiscussa valenza ambientale, si ammanta di un valore aggiunto sul fronte sociale - dice l'assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Mannucci - il progetto 'Opportunamente', realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Ponteverde, pone infatti particolare attenzione all'impiego di soggetti in situazione di svantaggio socio–economico". Collaborare con l'Acchiaparifiuti è semplicissimo. E' infatti possibile inoltrare segnalazioni utilizzando vari canali, tra questi la 'Fabbrica del Cittadino', il portale web raggiungibile tramite smartphone, scaricando gratuitamente l'apposita app, o via pc. A disposizione anche l'indirizzo mail dell'Ufficio Ambiente, ambiente@comune.calcinaia.pi.it.