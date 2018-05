Abbattimenti al campo nomadi ad Ospedaletto: "Ridotti gli insediamenti abusivi"

Nuovo intervento oggi, 28 maggio, al campo nomadi di via Maggiore ad Oratoio. L'azione, inserita nel conteso di coordinazione tra amministrazione comunale, Società della Salute della Zona Pisane, Prefettura e forze dell'ordine per la riduzione dell'insediamento rom, ha portato all'abbattimento di 3 roulotte e 3 baracche rimaste vuote. "La maggior parte delle famiglie del campo - ricorda in una nota il Comune - vive con redditi da lavoro dipendente, per lo più in aziende di pulizia, manutenzione e facchinaggio, e possono lasciare il campo e cercare un alloggio sul mercato privato. Le famiglie sono seguite dagli assistenti sociali perché si rispettino le regole e i figli vengano mandati a scuola".

L'amministrazione conta di aver dimezzato le persone che vivono in insediamenti abusivi sul territorio comunale in pochi anni: "Si è passati dalle 1.100 presenze rom del 2008 ai 642 del 2015, fino ai 501 nel 2017 arrivando ai circa 330 di oggi; 195 di essi vivono nel campo Rom di via Maggiore di Oratoio, a Ospedaletto, un numero che è andato costantemente diminuendo nel tempo visto che erano 369 nel 2015.

"I dati - commenta il sindaco di Pisa Marco Filippeschi - danno il senso di una svolta radicale già compiuta. L'obiettivo del completo superamento dell'unico campo rimasto è credibile, grazie al grande lavoro già fatto e con la piena collaborazione degli organi dello Stato e della Regione. I comportamenti negativi che ancora affliggono chi lavora nella zona industriale e di servizi, denunciati ripetutamente, vanno intanto contrastati con estremo rigore, con tutti i mezzi dati dalla legge".

"In questo periodo stiamo lavorando caso per caso - aggiunge l'assessore e presidente Sds Sandra Capuzzi - per favorire la fuoriuscita dal campo di altre sei famiglie. Noi i campi li abbiamo chiusi davvero, a cominciare da quello della Bigattiera, e lo dicono i numeri: da 2015 ad oggi la popolazione Rom che vive negli insediamenti abusivi del territorio comunale è diminuita del 50% e quella che ancora abita nel campo di Ospedaletto si è ridotta del 47%".