Campo nomadi di via Maggiore di Oratoio: abbattute altre 12 strutture

Prosegue l'intervento dell'amministrazione comunale per il superamento dell'insediamento abusivo in via Maggiore di Oratoio. Sono state abbattute stamani, mercoledì 26 giugno, altre 12 strutture lasciate vuote dagli occupanti, in seguito alle azioni avviate dalla Società della Salute zona pisana per allontanare i nuclei familiari che le occupavano. In qualche caso è stato necessario rimuovere prima la copertura in amianto e poi procedere all'abbattimento.

Le operazioni sono state eseguite dall'Ufficio Ambiente tramite personale di Avr, col supporto di Polizia Municipale e Polizia di Stato. Presente alle operazioni l'assessore all'ambiente Filippo Bedini, che ha valutato le prossime operazioni da intraprendere per proseguire con il piano di bonifica ambientale della zona.