Castelfranco di Sotto: abbattimento alberi pericolanti in via Pio La Torre

Sono iniziate questa mattina, martedì 26 marzo, le operazioni di messa in sicurezza delle alberature di via Pio La Torre a Castelfranco di Sotto. L’intervento è propedeutico all’avvio dei lavori di realizzazione dell’area sgambamento per cani 'Snoopy', che sorgerà nella stessa pineta, previsto per le prime settimane di aprile.

Durante il corso della settimana la Cooperativa Ponteverde di Pontedera, alla quale sono stati affidati i lavori, procederà quindi all’abbattimento di alcune piante pericolanti e alla potatura delle restanti, in modo da garantire la sicurezza per il successivo procedere degli interventi che porteranno alla creazione di un’area dedicata agli amici a quattro zampe.

La scelta delle alberature da abbattere è stata fatta in accordo con l’agronomo della ditta e l’ufficio di competenza del Comune di Castelfranco.

“Queste operazioni sono compiute nel rispetto dell’ambiente, a seguito di un’attenta valutazione da parte di tecnici e professionisti specializzati. L’obiettivo portato avanti dall’amministrazione comunale è quello di valorizzare le aree verdi pubbliche e favorire la loro fruizione da parte dei cittadini” hanno specificato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore all’Ambiente Federico Grossi.