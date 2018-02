Abbattimento alberi su viale D'Annunzio: nuovi interventi e chiusura del traffico

Dopo la prima fase di potature e abbattimenti di mese di gennaio, prosegue il programma di abbattimento di alcune piante di platano affette da cancro colorato lungo la strada provinciale 224 di Marina di Pisa. Le operazioni vanno di pari passo con l'attività di potatura, dalla rotatoria di intersezione con la S.P. 22 'Del Mare' alla rotatoria di Bocca D'Arno. Il programma prevede gli interventi a partire da mercoledì 7 febbraio, fino al 17.

La chiusura totale al traffico veicolare sarà dalle ore 8,30 alle 18, tranne nei giorni di sabato e domenica nei quali non vengono effettuate lavorazioni, con esclusione dei residenti, dei mezzi di soccorso, degli avventori da e per le attività commerciali oltre al Servizio di Trasporto Pubblico. Quest'ultimo avrà garantito il transito nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 14.30, mentre al di fuori di questa fascia sarà garantito un servizio navetta sostitutivo tra Marina e Tirrenia.

Personale della Provincia di Pisa sarà presente ai varchi di accesso per indicare la chiusura e il percorso alternativo. Specifiche disposizioni per il transito potranno essere definite nel corso delle operazioni che, in caso di maltempo, potranno prolungarsi.

Viabilità alternativa - per i veicoli che percorrono la SP 224 in direzione Marina: deviazione alla rotatoria di intersezione con la SP 22 in direzione San Piero a Grado e lungo la SP 22 del Mare e la strada Comunale Pisorno in direzione Marina e Tirrena. Per i veicoli che percorrono la SP 224 da Tirrenia in direzione Pisa: deviazione presso l'incrocio con la via Pisorno, SP 22 fino alla rotatoria di incrocio con la SP224. Apposita segnaletica di avviso verrà posizionata alle intersezioni sopradette.