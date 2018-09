Oratoio: abbattute baracche nel campo nomadi di via Maggiore

Ruspe in azione ieri, venerdì 21 settembre, al campo nomadi di via Maggiore a Oratoio, dove sono state abbattute alcune baracche. L'intervento, come sottolinea il sindaco di Pisa Michele Conti, rappresenta il "primo step di un’operazione più ampia che ci vedrà impegnati, nei prossimi mesi, nello sgombero e nella successiva bonifica di tutti i campi nomadi abusivi a Pisa".

