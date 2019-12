San Giuliano Terme: al via la messa in sicurezza del Parco dei Pini

Inizieranno luendì 9 dicembre i lavori di messa in sicurezza del Parterre, il Parco dei Pini, appunto, nel centro di San Giuliano Terme. Tutto è iniziato con la valutazione del rischio associato a un esemplare di pino caratterizzato da un'inclinazione del fusto piuttosto pronunciata. Contestualmente, i tecnici hanno valutato la potenziale pericolosità anche delle altre piante presenti, soprattutto quelle più vicine agli edifici o alle infrastrutture. "Purtroppo - spiega l'assessore all'Ambiente, Daniela Vanni - il bilancio finale è stato di quattro esemplari di pino da abbattere. Meteo permettendo, i lavori per la messa in sicurezza dell'area inizieranno lunedì 9 dicembre e proseguiranno per alcuni giorni. L'intervento è complesso, sia per la dimensione delle alberature da abbattere, sia per il contesto caratterizzato da spazi di manovra contenuti e a ridosso delle abitazioni. Le condizioni al contorno impongono l'intervento di personale specializzato anche in 'tree-climbing', una particolare tecnica di arrampicata sugli alberi molto utile in situazioni dove l’abbattimento incontrollato potrebbe causare danni a cose o persone. Abbattere esemplari così imponenti non fa certo piacere, ma dobbiamo pensare al bene della comunità, e le valutazioni tecniche hanno evidenziato criticità ineludibili, tanto che anche la Soprintendenza ha espresso parere favorevole. Valuteremo se sarà necessario fissare altre date successivamente per completare i lavori. La Soprintendenza ha specificato che i quattro pini dovranno essere sostituiti con altrettante piante: è ciò che predisporremo con un successivo provvedimento".

Durante le operazioni di abbattimento l'accesso al parco sarà comunque garantito, seppur con alcune limitazioni: verrà delimitata l'area intorno alla 'baracchina', mentre l'accesso consigliato è quello lato Statale Abetone, utilizzando il ponticello. L'ingresso lato vicolo Corto sarà invece chiuso. Ai residenti sarà ovviamente consentito l'accesso alle proprie abitazioni.

"Questo intervento rientra in un programma di messa in sicurezza più ampio e articolato, che abbiamo portato avanti e completeremo in questo secondo semestre del 2019 - conclude il sindaco Sergio Di Maio - un programma che prevede il completamento di interventi di messa in sicurezza, potatura e riqualificazione, per un totale di circa 120mila euro, molti dei quali progettati in seguito a segnalazioni da parte dei cittadini. Una volta completati gli interventi in programma, speriamo che il clima ci assista e ci consenta di dedicarci finalmente ai tanti progetti di piantumazione e riqualificazione in programma per il 2020".