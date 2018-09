Via Bonanno: abbattimento di 30 pini vicino alle Mura

Al via lunedì 1° ottobre l’abbattimento di trenta piante di pino radicate in Via Bonanno in prossimità della cinta muraria. Il taglio degli alberi è necessario sia per motivi di pubblica incolumità, in quanto il rifacimento della pavimentazione del marciapiede e la consequenziale fresatura delle radici comportano un indebolimento dell’apparato radicale che funge da ancoraggio della pianta, sia perché le chiome dei pini aggettano direttamente sulle mura, costituendo un pericolo diretto.

L’operazione è conseguente al monitoraggio eseguito dalla ditta Euroambiente con la collaborazione del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Pisa e in ottemperanza alle indicazioni del master plan contenente gli interventi per la riqualificazione del verde pubblico.

“Per i prossimi anni - dichiara l’assessore Raffaelle Latrofa - ho dato mandato che tutte le piante che arrecano danno a strade e marciapiedi, mettendo in pericolo la pubblica incolumità, siano soggette a rinnovo arboreo. Al necessario abbattimento seguirà la ripiantumazione di un numero anche superiore di alberature, scegliendo però essenze con apparato radicale profondo”.

I lavori inizieranno lunedì 1° ottobre appunto e si protrarranno sino al 15 ottobre (dalle ore 07,00 alle ore 18,00); in base agli stati di avanzamento sarà necessario occupare il marciapiede e porzione della carreggiata lato mura senza interruzione di traffico.

La necessaria segnaletica sarà predisposta dalla ditta Euroambiente che eseguirà i lavori.