Verde pubblico: previsto l'abbattimento di un pino pericolante su via di Pratale

Per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità sarà abbattuto un pino pericolante su via di Pratale, all'altezza dei civici 63/65. Per l'intervento è previsto, dalle ore 8 di giovedì 11 gennaio fino al termine dei lavori e comunque non oltre le 18 di venerdì 12 gennaio, il restringimento della carreggiata, con divieto di transito pedonale sul marciapiede e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati per occupazione cantieristica.

Ieri, lunedì 8 gennaio, si è concluso un intervento analogo in via Fratelli Rosselli, dove si è proceduto al taglio di altri due pini risultati a rischio caduta. Gli alberi di questi interventi erano già tra le piante segnalate nel monitoraggio effettuato nei mesi scorsi dall'Ufficio Verde Pubblico del Comune, insieme con il gestore del global service Euroambiente e con il dipartimento di Agraria dell'Università di Pisa. Il vento delle scorse settimane ha contribuito ad aggravare le loro condizioni richiedendo così l'intervento urgente.