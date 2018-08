Platano pericoloso sul Viale delle Cascine: sarà abbattuto

Domani mattina, giovedì 30 agosto, dalle 8 alle 12, Euroambiente, affidataria del Global Service di manutenzione del verde pubblico per il Comune di Pisa, provvederà all'abbattimento di un albero di Platano che si trova sul Viale delle Cascine, per la precisione vicino all'incrocio tra la Via Aurelia e il sottopasso della stessa Viale delle Cascine.

L'albero, sulla base del monitoraggio effettuato dall'Università di Pisa per conto di Euroambiente, è stato ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità. Il traffico non sarà interrotto, in quanto sarà occupata solo metà carreggiata.