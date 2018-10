Volterra, abbattuti gli immobili fatiscenti alla stazione: spazio per decine di posti auto

"Finalmente siamo riusciti a far demolire gli immobili fatiscenti nel parcheggio della Stazione". Ad annunciarlo è il sindaco di Volterra Marco Buselli, che spiega: "Grazie a Ferservizi, con cui abbiamo fatto un accordo, è stata recuperata quindi una vasta area, equivalente a qualche decina di posti auto e diversi pullman, che rappresenterà nuove possibilità di parcheggio per la città, in una zona a carattere strategico, soprattutto dal punto di vista turistico. L'immobile centrale, ormai non più recuperabile e quindi demolito, manterrà comunque la possibilità di una fedele ricostruzione, mentre gli altri due immobili fatiscenti, che facevano brutta mostra di sé all'ingresso della città, hanno lasciato definitivamente spazio ad un'area vasta, che permetterà un accesso più sicuro al piazzale ed una disponibilità importante per i parcheggi, tema cruciale su cui stiamo continuando a produrre risultati concreti, stavolta a due passi dal centro storico".

"L'area della Stazione - ha aggiunto il primo cittadino - ha visto in questi anni una completa rivisitazione urbanistica, la creazione della piazzola dell'elisoccorso, che a Volterra mancava, l'abbattimento di volumetrie fatiscenti, il recupero e l'apertura di due bagni pubblici, il rifacimento della strada a monte. Chiaramente c'è ancora molto da fare, in un'area che peraltro non è del Comune e che deve essere ricontrattata anno per anno, ma certamente possiamo parlare di risultati davvero importanti".

