Piazza dei Cavalieri: accoltellato un 21enne nella notte

E' tutto da chiarire lo scenario, di certo c'è il ferimento grave di un ragazzo. I medici del 118 sono intervenuti nelle prime ore di stamani 21 giugno, erano le 3.30 circa, in Piazza dei Cavalieri lato via Santa Maria, per soccorrere un 21enne di Pisa raggiunto all'addome da una coltellata. L'allarme è stato dato da un passante, con l'ambulanza che ha trasportato il giovane al pronto soccorso in codice rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo le prime informazioni il 21enne non è in pericolo di vita, ma al momento non è in grado di fornire elementi alla Polizia, che indaga sul caso.