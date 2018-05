Lite alla stazione: 22enne accoltellato

Accoltellamento questa mattina, 24 maggio, poco prima delle 10, in zona stazione a Pisa. A rimanere ferito dopo una lite un giovane tunisino di 22 anni che è stato soccorso dall'ambulanza della Misericordia di Pisa e trasportato in codice giallo in ospedale. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. L'accoltellatore è invece riuscito a fuggire. Sul posto è intervenuta la Polizia.